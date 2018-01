Mattarella benit in Sardigna pro sos 70 annos de su Cossizu regionale

At a visitare su Cossizu su 26 de su mese de Frealzu

Di: Pietro Lavena

Su Presidente de sa Repubblica, Sergio Mattarella, at a bennere in Sardigna su 26 de su mese de Frealzu pro festare in Casteddu sos 70 annos de s'Istatutu ispetziale de sa Regione.

L'at annuntziadu su Presidente de su Cossizu regionale, Gianfranco Ganau. Pro s'occasione at a bennere in Sardigna finas Franco Iacop, presidente de su Cossizu regionale de su Friuli e coordinadore de sa Cunferentzia de sos presidentes de sas assembleas lezislativas de sas regione e de sas provintzias autonomas.

Ganau at nadu chi pro sos 70 annos de s'Istatutu s'ant a faghere manifestatziones e abbojos pro faghere a manera chi sos giovanos cumprendant s'importantzia de s'autonomia sarda.