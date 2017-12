In S'Alighera carabineris e garreras tancadas pro garantire sa seguresa su notte de Cabuannu

Est tottu prontu pro sa festa manna de su Cap d'Any

Di: Pietro Lavena

In S'Alighera est tottu prontu pro sa festa manna de su Cabuannu, chi inie si narat Cap d'Any e est unu de sos mamentos de importu mannu pro sa tzittade chi bidet semper mizas de persones arrivire dae tottue.

Occannu, in sa Banchina Millelire, b'at a essere su cuntzertu de sos f, duos sonadores frantzesos famados in tottu su mundu pro sa musica issoro de discoteca.

Tottu sas buttegas chi bendent a biere e a manigare in via Garibaldi e in sa banchina ant a devere faghere a manera chi su chi bendent in ampullas de bidru e in bottigheddos benzat consumidu inie e no benzat bogadu a fora. Ant a poder essere bogados a fora solu sos produttos bendidos in tatzas de plastica o de caltone.

Dae sas 8 de cras sero, 31 de su mese de Nadale, finas a sa fine de sa manifestascione, sa pista de sas biciclettas e s'ala de via Garibaldi acultzu a su portu de sa tzittade ant a essere tancadas. Su cumandantes de sas guardias, Guido Calzia, est trabagliende impare a tottu sa giustiscia de S'Alighera pro organizare sos bloccos.

A s'ora de sa festa, in totta sa zona, b'ant a essere treighi guardias a pe' e in moto chi ant a cuntrollare tottu su chi sutzedit e ant a essere prontos a intervennere si bi tiat aere bisonzu. Sos cuntrollos ant a andare a dainanti finas a s'incras manzanu.