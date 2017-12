Matteo e Francesco: Itte sorte crudele est toccada

La poesia in limba di Carlo Crisponi

Di: Carlo Crisponi

Sa die chi naschidu est su bambinu

In d’una die de jerru frittu

Invece de adorare a su poverittu

Si pianghede po custu destinu

Una pagina de dolore an’iscrittu

E de sambene in cussu caminu

In cussu viaggiu maleittu

Tristu e siccadu si est su terrinu



Matteo e Francesco itte dramma

Itte sorte crudele est toccada

A duos fiores de pitticca edade



Po su dolore de babbu e mamma

E po tottu sa vamilia bois pregade

Ca chin s’anima non l’azzes mai lassada