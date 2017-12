Sos dulches de Nadale in Sardigna

Tuccaru, mele, saba, nughe, mendula e pabassa. Sos sabores de sas festas

Di: Pietro Lavena

In sas dies de festa, sos sardos, abbojant in sas domos pro passare mamentos de serenidade in cumpanzia de sas familias e de sos amigos. Sunt dies de contos e de risos in dainanti a sas tzimineas. Si bugliat, si giogat e si cantat. Su manigare e su biere sunt mamentos de importu mannu in custas dies ca manighende e buffende sa zente arrejonat, si cumbidat. In custas occasiones sos maccarrones chin bagna, sa petta e su pische accumpanzados dae binu nieddu e biancu sunt sighidos semper dae dulches de onzi manera chi cumpletant sos bustos e sas chenas.

Sos pabassinos, fortzis, sunt sos dulches pius diffusos in sas biddas de Sardigna in tempus de Pasca de Nadale e no solu. Sunt biscottos incappados e cundidos chin pabassa, mendula, nughe, a bias iscortza de limone o arantzu e mele.

Su pane 'e saba, chi si faghet in su Nuoresu, est unu pane dulche chi at comente ingrediente printzipale sa saba, unu licore dulche e tanadu. S'impastu de tuccaru e farina benit cundidu finas chin pabassa, mendula e nantzola.

Li niuleddi sunt unu dulche gadduresu e sunt ballinas de pasta, mendula pistada, mele e iscortza de arantzu.

Sa pertusitta, chi si faghet in Costera e Logudoro, est una turta tunda manna fatta a sa manera de sos pabassinos ma decorada chin figuras chi ammentant su trabagliu in sas campagnas. S'assimizat a su cabude chi però est a fromma de ferru de caddu e at doighi signos chi ammentant sos meses de s'annu e sunt de bonu auguriu comente s'usantzia de truncare sa turta in conca a su pius minore de sa familia prima de la manigare.

Su cixirau est unu dulche chi faghent pro Nadale in su Sarrabus. Est fattu chin una crema de asoleddu de funtana, gaffè, tuccaru, e maicantas ispetias tottu misciadu e si presentat comente una turta saborida e nuscosa