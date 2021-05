Samassi. Un’ommine at furau in d’una Farmacia

L’ant denuntziau sos Carabineris a pustis hi c’at pihau una busta prena ‘e dinare

Di: Carlo Crisponi

Un’ommine de 41 annos, disocupau, est istettiu denuntziau dae sos Carabineris, poite at furau s’atteru merie in d’una farmacia, in Samassi.

A ora de sas 9 de sero, s’ommine est intrau in Farmacia e si c’at pihau una busta prena ‘e dinare, fudi s’incassu de sa die (belle 800 euro).

Su Farmacista, fudi impinnau huncruinde su triballu, abiat appenas lassau sa busta in supra ‘e su bancone e s’est ispostau.

Hando s’est abizau de su hi fudi sutzessu, at abisau sos Carabineris, hi a pustis de una criha, ant buscau derettu su hi c’abiat pihau su dinare, l'ant ahattau galu hin sa busta in manos.

A pustis hi l’ant arrestau, sos militares che l’ant torrau su dinare a su mere de sa Farmacia.

