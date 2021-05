“Fratelli d’Italia”, una protesta hontra ‘e su coprifuoco

Henepra in Hasteddu, in paritzos po ahe frimare hustas regulas a su Guvernu

Di: Carlo Crisponi

Henapra 30 de abrile, in Pratza de su Carminu in Hasteddu, ant fattu una protesta sos de su partzidu “Fratelli D’Italia”, rispettande sas regulas hi temimus po su Covid, po narrer hi est ora hi che tirent su coprifuoco.

Bi urint in sa protesta bintazs su Coordinadore Regionale Antonella Zedda, su Coordinatore Provintzale, Marco Porcu e su Deputau Salvatore Deidda.

Una protesta ammanià in paritzas pratzas de s’Italia, fatta po sustenner sa battallia hi sos de “ Fratelli d’Italia”, sunt ahende po pedire a su Guvernu de che bohare su coprifuoco.

Sos partzidos majores de su Guvernu Draghi, abiant botau hontra ‘e sa dimanda presentà dae sa Presidente de su Partzidu, Giorgia Meloni, hi dimandavat hi essent torrau sa libertade a su populu.

At histionau Antonella Zedda: su coprifuoco andat hontra ‘e sa costitutzione Italiana, su guvernu est crihande in totus sas maneras de nos lassare agorraos in domo, ma ishimmus totus hi nemos nos podet privare de poder essire a foras e a hale siat ora.

Semmus gherrande e ammus a gherrare po narrer hi nono a su coprifuoco”.

Est interbenniu bintzas su Deputau, Salvatore Deidda: “dae su Guvernu, non ant mai dimandau a sos de Comitau Tennicu Iscentificu, ant semper detzisu a sa sola po sighire hin su coprifuoco.

Totu sos partidos majores de su Guvernu non cherent hustas misuras, ant solamente botzau hussa motzione, poite l’ammus pediu nois. _a sighiu a narrer_, su coprifuoco non serbit a frimare sos contagios, serbit a frimare sa libertade de sa zente”.

“ In Hasteddu ammus hertziu abisare sos de su Guvernu hi est ora de che tirare su coprifuoco, poite est sa pesus hosa hi appant fattu po affrontare husta pandemia, non at battiu nessunu benefitziu”.

Sunt sas paragulas hi at nau Marco Porcu, su Coordinatore Provintzale de Hasteddu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22