Fonne. Paritzas busiladas ishuttas hontra ‘e sos carabineris

Husta faina est sutzessa eris merie in sa zona industriale de sa bidda

Di: Carlo Crisponi

Dae su hi s’ishit, depent esser 2 sos bandios, hi eris merie ant isparau hontra’ e sos Carabineris de sa bidda.

Est sutzessu in Fonne, paritzos horfos de busile sunt istettios isparaos hontra ‘e sos militares, dae eris ant cumintzau sa criha po crihare de buscare hustas pessones de malas intentziones.

Est sutzessu in sa zona industriale de sa bidda, su lohu si mutit Santa Justa, sos militares urint in servitziu, si sunt attobiaos hin sos bandios, est nashiu un’ishontru a fohu.

Non bi sunt istettios po bona sorte ertos, ma dae derettu ant cumintzau sa criha hi est sighia po totu sa notte in totu sa Barbagia.

