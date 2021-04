Covid. S’RT a 0,81. Sa Sardinna podet torrare in zona aranzu

Bintzas si tenimus sos numeros po esser in zona groga, s’Isula est galu in zona rubia

Di: Carlo Crisponi

Est sighinde a halare s’indice de sos contagios a su Covid in Sardinna, dae su hi ant nau sos de s’Ansa, s’urtimu Rt, est a 0,81.

Tenimus sos numeros po esser in zona groga e imbetzes sa Sardinna est galu in zona rubia.

S’isperantzia est hi dae lunis torremus in zona aranzu, galu non s’ishit si est po una hida o po 14 dies.

Sas ordinantzias de su Ministeru de sa Salude, tenent balididade de 2 hidas, ma si sas hosas mezorant las podent torrare a hambiare.

In Sardinna sas hosas sunt mezorande die po die, tohat de isettare a hustu merie po bier itte ant a detzider dae su Guvernu.

A pustis de s’urtimu controllu hi abiant fattu, abiant lassau s’Isula galu in zona rubia, s’Assessore Regionale a sa Sanidade, Mario Nieddu, abiat nau: “semmus istettios punios hando c’ummis essios dae su perehulu”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22