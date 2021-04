Hospice. Solu promittias, est galu serrau

Sos malabios oncologicos si sunt incadenaos a innantis de su repartu de su Zonchellu po protestare

Di: Carlo Crisponi

S’istoria de s’Hospice, su repartu de s’Ispidale Zonchello de Nugoro, non finit.

A pustis de tropu tempus, est galu serrau, abiant promittiu hi dopiat aperrer su 26 de abrile e imbetzes hustas promittias non sunt istettias mantesas.

In paritzos malabios oncologicos de s’Associatzione “Vivere a Colori”, si sunt incadenaos a innantis de s’Hospice, isperantzos de ponner fine a husta serrada.

Bintzas Sos de Liberu, sunt ichiettos po husta detzisione de lassare hunzau su repartu, ant iscrittu una litera po aher d’ishire totu s’issoro dispiaghere e po dimandare a sa Humissaria de si dimetter.

“ Ammus ishiu hi sos impinnos hi s’abiat postu sa Humissaria, Duturessa Cherchi, non sunt istettios mantesos.

A pustis de paritzas protestas nostras, de totu saTtzittade ‘e Nugoro e de paritzos Amministradores de sas biddas de sa Provintzia, sa Duturessa Cherchi abiat fattu ishire su 22 de abrile, dae su situ de s’Ats Sardinna, hi su 26 de abrile su repartu de su Zonchello torravat a triballare hommente a prima.-ant sighiu a iscrier-, ummis totus huntentos po husta binchida hi totus huncordos ummis rennessios a faher e imbetzes s’Hospice risurtat galu serrau.

Teniant resone totus sas pessones hi non abiant crettiu a sas paragulas de sa Humissaria, paragulas hi sa Cherchi at nau po si aher publicidade, peccadu hi est ponende in pelea sos malasios prus bisonzosos e totus sas familias de hustos male assortaos.-finint nande-, po rispettu de totus hustos malabios e po rispettu de sas familias, pedimus hi sa Hummissaria, Dutoressa Cherchi si dimittat dae su triballu, e hi totu su populu Nugoresu e de sa Provintzia ‘e Nugoro, non acabbet de protestare fintzas a hando s’Hospice non at a esser torrau a aperrer”.

