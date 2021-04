28 de abrile de su 1794. “Sa die de sa Sardigna”

Su 14 de hapidànni de su 1993, sa Regione Sarda at hussiderau hussa battallia , sa die de sos Sardos

Di: Carlo Crisponi

Custa, populos, est s’ora d’estirpare sos abusos

A terra sos malos usos

A terra su dispotismu

Gherra, gherra a s’egoismu

E gherra a sos oppressores

Custos tirannos minores

Est pretzisu umiliare

Procurade e moderare,

Barones, sa tirannia

Est s’Innu de su Patriotu Sardu a sos Feudatarios, iscrittu dae Frantziscu Innassiu Mannu, po hontare sa binchida manna de totu sa Sardinna.

Sa die de sa Sardigna, est sa esta de su Populu Sardu, sa hi ammentat sos hi muttint “Pisperos de sos Sardos”, est sa die hi totu su popolu abiat pesau una rivolutzione hontra ‘e sos Piemontesos e hontra ‘e su Vicerè Balbiano, su 28 de abrile de su 1794,

Sos Sardos urint dimandande de esser prus autonomos, ma su Guvernu Piemontesu lis abiat botzau totus hustas pretesas, duncas sos imprendidores paris hin totu su populu, abiant pesau sa rivolutzione.

Hustas ribelliones urint cumintzas dae sos annos 80 de su 700, bintzas a sos annos 90, thohande totu s’isula,

s’abolottu prus mannu fudi sutzessu hando, su Vicerè, abiat fattu arrestare duos capos de su partzidu de sa Patria Sarda, sos Avvocaos Vincenzo Cabras e Efisio Pintor.

Est su 28 de abrile de su 1794, su Populu sardu inchiettu e totu huncordu, abiat detzisu de che mandare dae sa Sardinna su Vicerè Balbiano e sos Piemontesos, unu mese a pustis de sa battallia los abiant imbarcaos hin sa ortza e torraos a mandare a sa terra issoro.

A pustis de 200 annos sa Regione Sarda at detzisu de aher una leze, sa n.44, po hussiderare hussa battallia, sa die de sos Sardos.

Dae su 14 de hapidànni de su 1993, s’affestat Sa Die de sa Sardigna.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22