Thathàri. Sos de #ioapro, ant protestau a innantis de unu tzilleri

In paritzos, hi sunt hontra ‘e sas serradas de sas attividades, sunt istettios multaos dae sos Carabineris e dae sos Pulitzottos

Di: Carlo Crisponi

Sos carabineris e sos Pulitzottos, sunt interbennios eris merie, in Thathàri, a innantis de s’Invidia Cafè, in via Siotto Pintor, po aher accabbare una protesta de sos de #ioapro, bi urint paritzas pessones, urint prontos a moer cara ‘e su centru ‘e sa tzittade po protestare hontra ‘e sas regulas hi ant postu po su Covid.

Una leze hi ubricat sa zente a torrare a domo a sas 10 de notte e hi non ahet triballare ne tzilleris e ne ristorantes.

Sos Cararbineris e sos Pulitzottos, ant dimandau sos documentos a totus sas pessones presentes e lis ant postu una hontravissione.

Sa protesta #ioapro, la sunt ahende in totu s’Italia, si sunt organizande in sos social, sunt dimandande a sas pessones de non sighire sas regulas hi su Guvernu nos est ponende, sunt hontra ‘e sas serradas de sas attividades.

