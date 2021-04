Secuestras duos miliones de mascherinas in Sardinna

Urint in mesu a su carrigu de 60 miliones hi ant secuestrau sos Finantzeris in Gorizia su 30 ‘e marzu

Di: Carlo Crisponi

Sos de sa Guardia ‘e Finantza ant secuestrau 2 miliones de mascherinas, non urint regulares, urint arribande in Sardinna.

Urint in mesu a su carrigu de 60 miliones de mascherinas secuestras dae sos Finantzeris in Gorizia su 30 ‘e marzu holau.

Sas mascherinas urint sas Ffp2 e sas Ffp3, produtas in Cina. Dae sos controllos hi lis ant fattu, non ahiant peruna difesa hontra ‘ e su covid.

In paritzas, holabat s’aghera, deghe bortas de prus de su hi abiant iscrittu sos hi las ant produtas.

Hustas mascherinas las abiat imbiàs in Sardinna, s’ex Cummissariu po s’Emergentzia, Dominihu Arcuri.

Su direttore generale de sa Protetzione Tzivile Regionale, Antoni Belloi, at nau a Sos de s’Ansa: “ su prus de hustas mascherinas serbiant po sa sanidade, po sos servitzios pubblicos e po atteros servitzios.

Hando ammus d’ishiu hi sos de sa Guardia ‘e Finantza , las abiat secuestràs, nois las ammus ritiràs totus.

Sunt nessi 2 miliones, l’as ammus postas in s’Hub, in sa fiera de Hasteddu”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22