Liberu. S’Hospice torrat a aperrer: “ una binchida de totus”

A pustis de paritzas protestas, su repartu de su Zonchello, torrat a triballare

Di: Carlo Crisponi

A pustis de paritzas protestas fattas in sa tzittade de Nugoro, poite abiant serrau su repartu Hospice de su Zonchello, arribat sa notizia hi dae lunis torrat a aperrer po sos malabios, po lis garantire unu pahu ‘e serenidade in sos mamentos prus lezos de sa vida.

Sos de su Movimentu Indipendestista “ Liberu”, ant hertziu iscrier po aher ishire totu sa huntentesa po sa binchida hi at tentu sa tzittade Nugoresa: “ accollimus suddisfaos sa notissia de s’impinnu postu dae sa Commissaria de s’Assl de Nugoro, Dutoressa Cherchi, po torrare a aperrer s’Hospice.

Est una binchida de su populu, una binchida de totu sa provintzia ‘e Nugoro e de totu sa Sardinna, in uve ant gherrau po l’ottener, Parlamentares, amministradores, Associatzione e Partzidos.

Semmus huntentos de aer gherrau nois puru de Liberu in custa battallia, hi at a abbarrare in s’istoria.

Hando su destinu de s’Hospice che pariat sinzau, nois ammus protestau a innantis de sos cantzellos de su Zonchello e ammus dimandau a totus sas pessones de Nugoro, de ponner istrisciones, semper de protesta, in sas ventenas in sas domos”.

“Husta binchida” sighint a narrer sos de Liberu: “ nos serbit po aher humprender, hi, hando sutzedent hustos dannos a sa salude de su populu, bisonzat semper de esser totus huncordos e gherrare totus paris.

Dimandamus a totu su populu, de sighire hustu hamminu po difender sa sanidade, po crihare de frimare hustas serradas hi sunt ahende in sos Ispidales, mascamentes in su centru ‘e Sardinna, herimmus hi bi sient dutores e triballadores sanitarios, sighinde e ashurtande sos bisonzos de sa zente”.

