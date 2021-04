“ Sardi Sicuri”, in Pattada 25 positivos, a pustis de duas dies s’est ishiu hi urint totus negativos

Su Sindihu, Anzelo Sini: “ semmus huntentos, ma serbit prus attentzione”

Di: Carlo Crisponi

“ Sardi Sicuri”, est su progettu de sa Regione Sarda, sighiu dae s’Ats, po aher in totu s’Isula sos tampones hontra ‘e su covid.

Sapadu e dominiha holaos los ant fattos in Pattada, una bidda de su Logudoro.

Duas dies de test po totus sas pessones de sa bidda, si sunt presentaos in 950 e 25 sunt risurtaos positivos a su virus.

Husta novidade at postu sos abitantes de Pattada in pelea e in pessamentu.

A pustis de su primu tampone, a sos positivos lis ant fattu unu segundu tampone molecolare e a pustis de duas dies est arribau su risurtau, totus hantos negativos.

Dae un’ala su Sindihu, Anzelo Sini, est huntendu de husta notissia, dae s'attera est est unu pahu dispiaghiu po paritzas hosas: “ sos Pattadesos de cada edade sunt andaos po aher sos tampones, hando ammus d’ishiu hi in sa bidda, hi teniabamus 25 positivos, ammus holau mamentos de timoria, po su hi podiat sutzeder e mancu male est andau totu bene.

Su hi prus mi ahet inchiettare, est hi ammus depiu isettare tropu tempus prima de ishire hi sos frassos positivos, urint imbetzes totus sanos, tohat de istare prus attentos, semmus intendende cada die paritzos isballios in sos esitos de sos tampones”.

