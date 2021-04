Sarbamus s’istajone de su turismu

L’est pedinde su hussizeri Regionale de su Pd, Sarbadore Corrias

Di: Carlo Crisponi

Sarbadore Corrias, Hossizeri Regionale de su PD e Sindihu de Baunei, est dimandande a sa Giunta Regionale, de pihare provvidimentos po sarbare s’istajone turistica, hi est po cumintzare e po sarbare totu hussu settore hi est in crisi dae prus de un’annu.

Corrias at nau: “ si abbarramus hentza aher nudda, sa Sardinna, rischiat de non regher sa cuncurrentzia de sos atteros lohos de s’Europa e de s’Italia, hi si sunt ammaniaos a garantire sa sehuresa sanitaria po sos turistas hi ant a arribare.

D’ishimmus totus su hi sunt ahende in Grecia, in Capri e in medas Comunas de sa Campania, in uve sos turistas arribant a muntone.

De sehuru non podimus aer vacinau totus sos Sardos intros de su mese ‘e maju, ma ammus a poder dare sehuresa a sos turistas, dopimus aher in modu hi sa Sardinna siat abbisità dae medas pessones e po aher hustu est zustu hi sos hi triballant in su turismu sient totus vacinaos”.

Su Hussizeri de su PD, at sighiu a nos narrer: “ est un’attividade meda importante po s’economia de s’Isula, triballant paritzas pessones, d’at triballu a medas impresas artigianas e agricolas, non si podet pessare de sighire a tenner dannos economicos po curpa de sas serradas, dopimus esser prontos a los torrare a faher cumintzare.

Dimandamus a su Presidente de sa Regione, Christian Solinas e a s’Assessore a sa Sanidade, Mario Nieddu, de detzider, paris hin sos de su Guvernu Natzionale, sas dies pretzisas po poder vicinare sos hi triballant in su turismu”.

