Sunt sighinde sas protestas po torrare a aperrer s’Hospice de Nugoro

in paritzos a innantis de s’ispidale ant pediu de aperrer su repartu hi ant serrau poite mancant sos dutores

Di: Carlo Crisponi

Si sunt sortios a innantis de su Zonchello in Nugoro, po protestare hontra ‘e sa serrada de s’Hospice, in uve benint huraos sos malabios terminales, unu repartu hi ant serrau sas dies holàs poite mancant sos dutores.

Sos organizadores de sa protesta sunt sos de su Partzidu majore de su Hussizu Comunale, Italia In Comune, ma si sunt sortios a sa protesta, bintzas sos ribales, poite est una battallia hi bisonzat de bincher, totus huncordos.

Bintzas su Sindihu de sa tzittade Nugoresa, Andria Soddu, at protestau paris in paritzos amministradores de sa provintzia de Nugoro e hin sos de s’Associatzione de sos malabios oncologicos, “ Vivere a Colori”.

At histionau, Sebastian Cocco, su Presidente de su Hussizu Comunale e su rappresentante de su partzidu Italia in Comune: “ semmus hentza banderas, ma ganosos de poder hambiare sas hosas.

Dae sa Regione nos abiant promittiu hi s’Hospice torrabat a aperrer derettu, imbetzes galu non ant fattu nudda.

Hustu repartu depet aperrer hantu prima, est unu rispettu po sos malabios, non podimus atzettare hi abbarret serrau e ammus a faher de totu po bincher husta battallia”.

Eris manzanu in s’Ispidale Santu Frantziscu de Nugoro, bi urint s’Assessore a sa Sanidade, Mario Nieddu e su Direttore de s’Ats, Massimo Temussi, dopiant attobiare sos dirigentes de s’Assl.

At sighiu a histionare Sebastian Cocco nande: “ husta protesta si d’ishiat dae paritzas dies hi dopiat esser fatta, s’Assessore hin su Direttore, podiant benner a su Zonchello po torrare carchi arresposta a totu husta zente, ma passessia semmus andande nois a che issos, po nos aher intender”.

Dae su Zonchello sa protesta s’est tramudà a s’Ispidale Santu Frantziscu.

