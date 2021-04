Covid. Sos ambulantes ant protestau in Hasteddu

70 furgones a innantis de su Hussizu Regionale, “ herimus triballare ”

Di: Carlo Crisponi

Settanta furgones, unu infattu ‘e s’atteru, in Via Roma in Hasteddu, a innantis de su portu po aher una protesta de sos ambulantes e de sos hi tenent sas giostras.

Ant protestau innantis de su Hussizu Regionale, sunt pedinde de poder triballare, hin s’isperantzia hi benzant cuntzessos sos permissios de poder aher sos mercaos in sas biddas e hi si potzant aher sas sagras e totus sos ispettaculos.

Ant frimau su traficu in s’istrada prus manna de sa Tzittade Hampidanesa, sos politzottos ant depiu aher holare sas macchinas in atteros haminos.

In paritzos dae totu s’Isula, sunt arribaos a Hasteddu po sighire husta protesta , ammanià dae “ Css, Ambulanato e dae Fiva-Confcommerciu”.

Medas banderas e istrisciones, pitzihaos a sos furgones e ant iscrittu: dae “ Herimus triballare”, a “ semmus fallinde”.

Unu de hustos buteheris ambulantes at nau: “ che semmus 14 meses hentza poder triballare, sos contributos hi nos ant dau, non bastant po poder hampare, herimos d’ishire una die pretzisa de hando ammus a poder torrare a faher su triballu nostru”.

Merhulis hi benidi, depent attobiare su Presidente de su Hussizu Regionale, Michele Pais.

Sos buteheris, de sehuru, l’ant a dimandare a , Pais, de cottiare a lis dare atteros contributos hi depent arribare dae meda tempus.

Foto: Ansa…

