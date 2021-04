A pustis de su pranzu de Sardara, ses dimittiu su Direttore Generale de sos Entes de sa Regione

Umberto Oppus, Sindihu de Mandas, est dimandande sas iscusas a totus sos Sardos

Di: Carlo Crisponi

Umberto Oppus, Sindihu de Mandas, e Direttore Generale de s’Assessorau Regionale de sos Entes Locales, est abbarrau prus de 40 minutos, in s’istantzia de su Pubblicu Ministeru, Giangiacomo Pilia, su hi est iscobiande totu su hi est sutzessu in Sardara , sa die hi, in 40 pessones, ant fattu unu pranzu in su ristorante de sas termas.

In su pranzu hi abiant frimau sos de sa Guardia ‘e Finantza, bi urint imbitaos, paritzos dutores, carchi Direttore de sos Assessoraos Regionales e atteras pessones hi tenet grados mannos in sos Entes de sa Regione, urint mandihande trancuillos hentza aer ripettau sas regulas hi su Guvernu nos at postu po su Covid.

Oppus, a pustis aer finiu de histionare hin su Pm, s’est dimittiu dae s’incarrigu de Direttore Generale, e at nau: “ soe istettiu imbitau a su pranzu, non pessavo de ahattare totu hussa zente, ammus fattu un isballiu troppu mannu, appo isballiau e dimando sas iscusas a totus sos Sardos”.

