Assortu Mauro Pili, l’abiant imputau de esser intrau a sa Base Militare in Teulada

Eris in su Tribunale de Hasteddu, at bintu s’ex Deputau

Di: Carlo Crisponi

Abiat seperau hi non l’essent mandau su protzessu in prescritzione , heriat su ritu abreviau, eris su Tribunale de Hasteddu l’at dau resone.

Mauro Pili, s’ex Deputau, innantis de su Pdl e a pustis Unidos, hi est istettiu bintzas su Presidente de sa Regione Sarda, l’abiant imputau de esser intrau dae su hirru ‘e su mare a su Poligono de Teulada, l’ant assortu dae hussa calunnia.

Un’istoria hi est sutzessa su 3 de agustu de su 2014, hando Mauro Pil, udi ahende una battallia politica po non esser prus serbos de sos militares.

Pili at hontau totu s’istoria: “ In cussa zona ‘e mare non si podiat pishare e ne mancu poder frimare, m’abiant dimandau si podio hompudare in Cala Brigantino, in Cala Zafferano e Portu Scudu, itte udi sutzedende.

Ummis holaos in barca e sighinde sas regulas, non nos ummis postos a pishare e non nos ummis frimaos”.

Eris a pustis hi Mauro Pili at intesu sa sentenzia hi at lettu su Zuighe, Giampiero Sanna,est abbarrau meda huntentu: “ herzo torrare gratzias a totus, po hommente m’azes azudau e huffortau in custos annos, m’ant assortu poite appo fattu sas hosas zustas e poite non ant ashurtau sos Generales hi mi herían friamare in cada manera”.

