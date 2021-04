Dae su Guvernu, 17 miliones de euro po sa bidda ‘e Bitzi

Un’azudu mannu po aher torrare a cumintzare sas attividades curfias a pustis de s’alluvione

Di: Carlo Crisponi

Nobas bonas po sa bidda e Bitzi, dae su Hussizu ‘e sos Ministros de su Guvernu , ahent hishire hi ant a arribare a sa bidda Bitzichesa 17 miliones de euro.

Su Sindihu, Zuseppe Ciccolini, est meda huntentu de husta hosa e at nau: “ Su dinare hi dae su Guvernu nos sunt dande, est unu sinzale bonu po aher torrare a partire sas attividades e totus sas pessones de sa bidda nostra, ammus a sighire a triballare paris hin su Guvernu e hin sa Regione, po sighire hantu ammus nau sos meses holaos a pustis de s’alluvione hi nos at distruttu totu.

Non ammus a ponner de impinnu, po aher huncruire su hi ammus promittiu, tra pahas dies ammus a imbiare sas propostas nostras a s’Assessore Regionale de sa Difesa, Gianni Lampis e su Humissariu po s’emergentzia de s’alluvione, Antoni Pascale Belloi, po poder cumintzare a ispender sos 40 miliones hi sunt arribaos a Bitzi, hosa hi ammus fattu ishire a sos paesanos nostros su 26 de martzu in sa sala consiliare de sa Comuna”.

