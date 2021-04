S’ambulantzia at buscau sos cantzellos serraos e sa malabia si ch’est morta

Dae sa Procura de su Tribunale de Hasteddu, si sunt atzertande si sa emmina est morta po curpas de hustu ritardu

Di: Carlo Crisponi

Est morta in su prontu succursu de s’Ispidale Sirai de Carbonia, ma s’elisuccursu hi che l’at battia, at tentu paritzos ritardos, po more ha, s’ambulantzia at ahattau sos cantzellos de su campu serraos, in uve est arribau s’elicotero.

Su Pubblicu Ministeru de su Tribunale de Hasteddu, Marco Cocco, s’est atzertande si po sa morte de sa emmina de 70 annos de Carloforte, bi siant curpas de callehunu.

At pediu a su medicu Legale, Matteo Nioi, de li aher s’autopsia.

Sa emmina, est istettia curfia dae un infartu, merhulis holau, che l’at pihà s’elisuccursu dae Carloforte a Carbonia, ma hando sunt arribaos a su campu, s’ambulantzia hi che dopiat pihare sa malabia, at buscau sos cantzellos serraos.

A hussu puntu su pilota de s’aereo, at detzisu de torrare a bolare e halare in foras de su campu, ahende goi, ant perdiu unu muntone ‘e tempus.

Hommo dae sa Procura sunt crihande de humprender si , sa emmina si ch’est morta po curpas de hustu ritardu.

