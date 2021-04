Nugoro. Sos de "Liberu" sunt protestande po sa serrada de s’Hospice

Sos Indipendentistas sunt pedinde a su Presidente de sa Regione e a s’Assessore a Sanidade de interbenner derettu

Di: Carlo Crisponi

Sas dies holàs s’est benniu a ishire hi ant serrau su repartu “ Hospice” de su Zonchello in Nugoro.

A pustis de sas lamenteras de su Sindihu de Nugoro, Andria Soddu, hontra ‘e sos de sa Regione, s’atteru merie paritzas pessones de su movimentu Indipendentista, Liberu, si sunt postos a innantis de sos cantzellos de s’ispidale Zonchello, po pesare una protesta hontra ‘e husta detzisione de serrare unu repartu meda dilicu e importante po sos malabios e po sos parentes hi los assistint in su mamentu de bisonzu.

Sos de Liberu sunt pedinde a su Presidente de sa Regione , Christian Solinas e a s’Assessore a sa Sanidade, Mario Nieddu, de interbenner hantu prima po risorver husta situatzione e hi torrent a aperrer derettu s’Hospice.

Sos Indipendentistas che sunt annos denuntziande sas serradas de sos repartos in sos ispidales Nugoresos e de sos pahos Dutores e triballadores Sanitarios hi bi sunt in servitziu

Nos ammus fattu un arresonanda hin Pier Franco Devias, su rappresentante de su movimentu, Liberu, e nos at nau: “ comente Liberu ammus organizau custa protesta a innantis de su Zonchello, pro denunziare a totu sa populatzione su problema de sa serrada de s’Hospice.

Secundu ‘e nois est una cosa meda grave, ca serrande custu repartu, sunt lassande totus sas familias e totus sos maladios chi ant bisonzu de esser acudios in custos momentos prus difitziles de sa bida, sunt lassaos goi a sa sola.

Totu custu, derivat dae sa mancantzia de personale sanitariu e dae sa Regione sunt evitande de lu chircare.

Custu s’azunghet a atteros problemas de sa Sanidade, mascamente de sas zonas internas de sa Sardigna, ca si ch’est, abellu abellu formande un’ispetzie de situatzione de polos esternos, uve totu sa Sardigna centrale est lassada a sa sola, ca sunt serrande repartos e inoche non est abbarrande prus nudda.

Custa cosa in prus, comente fimus nande, est sae s’Hospice, chi est una cosa gravissima, ca li fachet mancare bintzas sa dignidade a innantis de sa suferentzia a familias e maladios.

Nois pedimus chi sas autoridades Sanitarias, s’Assessore a sa Sanidade, Mario Nieddu, interbenzant a sa lestra, pro chircare de mandare derettu personale a custu repartu po lu torrare a aperrer.

Est cosa chi cheret fatta derettu ca, inoche cada die chi colat bi sunt familias in dificultade e maladios chi a dolu mannu non ant azudu dae sas istrutturas”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22