Sorgono. Lassat s’Universidade po triballare in su mulinu in domo sua

Frantzisca Mereu, est sighinde paris hin su babbu, unu progetu po triballare arinas integrales

Di: Carlo Crisponi

A s’edade de 28 annos, at detzisu de non sighire prus sos istudios de Pedagogia in s’Universidade in Hasteddu, at detzisu de triballare in su mulinu hi tenent in domo sua.

Husta est s’istoria de Frantzisca Mereu, de Sorgono, paris hin su babbu, Mauro, produint arinas integrales.

Sa pitzocca at hontau s’istoria sua a sos de s’AGI: “ est su triballu meu, soe huntenta de lu aher e so istudiande meda po lu mezorare semper de prus.

No est solu unu triballu po mene, est s’attacamentu a su lohu meu, a sa bidda mia.

Sas biddas nostras si sunt ispopulande, in su monte b’est semper prus pahu zente, imbetzes si nois zovanos credimus e abbarramus, podimus sarbare totu hustas fainas hi sos betzos nos ant tramandau.

Paris in atteros pitzocos de sa zona, semmus probande a faher nashire unu sotziu po triballare totus huncordos, gai est sehuru hi hustos triballos non s’ant a perder mai”.

