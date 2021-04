Unu pranzu de 40 pessones, Politicos Dirigentes e Funtzionarios de sa Regione

Los ant buscaos sos de sa Guardia ‘e Finantza, in d’unu ristorante in Sardara

Di: Carlo Crisponi

Una faina hi dia deper pesare un’abolottu in tottu sa Sardinna.

In su mamentu hi totu s’Isula che l’ant posta in zona rubia, e husta pandemia est ponende a terra totus sos triballos, tenimus pessones hi si sortint a tropas e hentza pessare a nessunu, si ahent sos pranzos.

Politicos, Dirigentes e Funtzionarios de sa Regione, los ant buscaos sos de sa Guardia ‘e Finantza, in su ristorante de sas Termas de Sardara, 40 pessones, totus sortias prandende.

Hommente sunt intraos sos Finantzeris, in medas sunt ughios, ma 18 pessones sunt istettias frimàs, galu non s’ishint sos numenes.

In s’autocertificatzione hi ant fattu, ant postu hi urint in cue po triballu, ma galu nessunu ishit hie at ammaniau husta sortida.

In s’isettu de humprender bene itte siat sutzessu, nemos ishistionat e iscobiat nudda, isperemus hi si potzat ishire totu sa beridade hantu prima e si callehunu tenet curpas, depet pahare hommente nat sa leze.

