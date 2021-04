Covid. Sos Massajos herent sos contributos

Hustu manzanu in Hasteddu, a innantis da sa Prefetura, sunt protestande paris hin chie tenent agriturismos e butteras de frores

Carlo Crisponi

Hustu manzanu in Hasteddu, sas massaias e sos massaios sunt protestande a innantis de sa Prefetura, poite a pustis de un’annu hi sunt isettande sos contributos, galu non ant bidu nudda.

Non solu massaios e massaias sunt protestande, ma bintzas totus hussas pessones hi tenent agriturismos e hussas hi tenent sas butehas de frores.

Che sunt prus de 1 annu hi ant perdiu totus sos balanzos e non che li ahent prus a hampare sas familias.

Hussa de oje in Hasteddu, est una protesta ammanià in totu s’italia dae sa Uila, Uil, Flai, Cgil e Fai Cisl.

Sa Segretaria Regionale de sa Uila Uil Sardinna, Gaia Garau, at nau: “ po sa ‘e duas bortas, su Guvernu, s’ ch’est ismentihau de sos hi triballant in s’agricoltura, e de sos hi ant depiu serrare sas attividades, sos agriturismos e sas butteras de frores.

Semmus pedinde a Confagricoltura, Coldiretti e Cia, hi sos massaios potzant tenner sos huntratos mezoraos, poite est su settore prus pahu pahau”.

In sa protesta hi sunt ahende oje, sos Sindacaos sunt pedinde a s’Istadu, hi sos massaios potzant tenner sas zorronadas pahàs hommente las ant tentas in su 2019 e a sos massajos hi triballant istajònales, potzant tenner unu contributu de emergentzia.

Sunt bintzas pedinde de azudare sos massaios hi ant tentu dannos po more de su tempus e po sos pishadores hi potzant tenner una cassia integratzione, poite issos puru che sunt prus de 1 annu frimos.

