Aristanis. Ant fattu sos vacinos innantis de sas pessones hi prus nde teniant bisonzu

Dae sa Procura Aristanesa sunt crihande de iscobiare si ant sighiu sas regulas o appant azudau sos amihos

Di: Carlo Crisponi

S’atteru manzanu sos Carabineris de sos Nas de Hasteddu, ant presentau una dennussia in sa Procura de Aristanis.

Sunt crihande de iscobiare itte siat sutzessu a primos de martzu, hando in sa tzittade Aristanesa abiant cumintzau a faher sos vacinos hontra ‘e su Covid, sunt pessande hi non appant rispettau sas regulas.

Dae su hi s’est humpresu, paritzos dutores , infermeris, buttehàrios e carchi bolenterosu hi triballat in su 118, ant fattu su vacinu innantis de hussas pessones hi prus nde teniant bisonzu.

Sos Carabineris de sos Nas, humandaos dae su Capitanu, Nadia Gioviale, a sos primos de martzu c’ant pihau paritzos paperis dae su Poliambulatoriu de via Pira, dae s’Ispidale Santu Martinu e dae sos ufitzios de via Carducci, in uve b’est sa sede de s’Assl de Aristanis.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22