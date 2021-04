Tzillerarzos e Ristoradores sunt protestande poite herent torrare a triballare

Prus de 200 pessones, hustu manzanu si sunt sortias in Hasteddu in Pratza Garibaldi

Di: Carlo Crisponi

Fabio Macciò, su hi at ammaniau sa protesta de sos Tzillerarzos e de sos Ristoradores, at nau: “ herimus solu poder aperrer sas attividades nostras e triballare trancuillos”.

Prus de 200 pessones si sunt sortias in Pratza Garibaldi, in Hasteddu, non solu tzillerarzos e ristoradores, ma bintzas sos triballadores de sas pishinas, de sas palestras, sotziedades isportivas, teatros, cinemas e totus hussas pessones hi ahent ispetaculos musicales.

Macciò at sighjiu a narrer: “ non cherimus aher perunu abolottu, o aher gherras hontra ‘e sos hi tenent sa divisa, herimmus ebbia hi dae sa Politica humprendant sa situatzione meda grave de paritzas familias hi non tenent prus unu triballu dae prus de 1 annu”.

Sos triballadores totus huncordos, sunt protestande po ponner fine a husta crisi, hi est orroghinande unu muntone de aziendas.

Sos de hustu movimentu sunt pedinde de sarbare non solu sas aziendas, ma bintzas sa cultura, s’isport, sa musica e totus hussos triballos hi sunt rischiande de morrer.

Ant ammaniau unu cartellu mannu e postu in Pratza Garibaldi: “ si a pustis de 1 annu semmus galu totus in rubiu, azes serrau sas attividades isballiàs”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22