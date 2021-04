Nugoro. pessones de 80 annos totus sortias a pare po aher su vacinu

Ilas longas de zente, patinde su frittu, in isettu de intrare a s’Istitutu Ciusa

Di: Carlo Crisponi

Eris in Nugoro dopiant aher sos vacinos a sas pessones hi che tenent a furriu de 80 annos, s’Hub in uve poder aher hustos vacinos udi in s’Istitutu Frantziscu Ciusa.

Hustas pessones dopiant ripiter sa prima hantidade de su vacinu, hi c’abiant fattu 3 hidas ahet.

Ses pesau un’abolottu poite in sos cantzellos de s’Istitutu est nashia una ila meda longa de pessones, in isettu de intrare po si vacinarent.

Totus pessones de una tzerta edade, totus sortias a pare e patinde su frittu, rischiande de si pihare s’infruentza o su Covid.

In paritzos ant iscrittu in Facebook, inchiettos po hantu sutzessu in s’Istitutu Ciusa, unu ‘e hustos est su Presidente de su Hussizu de sa Comuna ‘e Nugoro, Sebastian Cocco, hi at pediu a sos de s’Ats de interbenner issos po crihare de aher accabare hustas ilas de zente, hi est perehulosu po totus.

Cocco at bintzas iscrittu de ponner in azudu a sos Vigiles postos dae sa Comuna, totus hussas pessones hi triballant in s’intrada de s’Ispidale Santu Frantziscu e in su Zonchello, poite solu sos Vigiles non bastant.

Sempe in Facebook at iscrittu bintzas Frantzisca Ticca, sa Segretaria Regionale de sa Uil: “eris in Nugoro pessones de 80 annos totus sortias a pare, in isettu de aher su vacinu.

Nos ummis dimandande hommente mai in Nugoro sos positivos urint creshende, badiaebos sas fotos de s’intrada de s’Istitutu Ciusa e d’ishies puite.

Pesso hi si potzat aher carchi hosa po non bier totus hussas pessones sortias a pare patinde su frittu”.

