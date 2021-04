Totus sas biddas sardas hi sunt in zona rubia

Solu Urtèi torrat in zona aranzu, sas atteras biddas abbarrant galu serràs po paritzas dies

Di: Carlo Crisponi

Sa zona rubia in Urtèi e in Bono est finia eris, ma solamente in Bono ant detzisu de la sighire bintzas de s’11 de abrile.

In Uri su Sindihu at ispostau sa fine de su “ Lockdown" a su 20 de Abrile e in Gavoi eris at fattu su matessi su Sindihu, Sarbadore Lai, hi serrat sa bidda bintzas a su 13 ‘e hustu mese.

In Soleminis, issos puru finint sa zona rubia su 13, e in sa bidda accante a issos, in Brucei su 14 de Abrile.

In Santu Pedru, finint su 12 e su matessi in Donori, in Pula depent isettare carchi die in prus, finint su 16.

In Samugheo, sunt isettande sos esitos de sos tampones fattos in custas dies, e finint sa zona rubia s’11 de abrile.

In Sindia finint su 9, gai e totu in Figari, in Pottumajòre duas dies a pustis, s’11 torrant hommente su Guvernu at detzisu.

S’ordinantzia hi ant fattu in Sinnarìolo finit su 18 de abrile.

Po more de sa creshida de sos contagios a su Covid, medas sindihos sunt hustrintos a serrare sas biddas po crihare de frimare su virus, eris in Nugoro, su Sindihu, Andria Soddu at serrau sas isholas e non si podent abisittare sos parentes e in Macumere, a pustis de sos 44 positivos hi bi sunt in sa bidda ‘e su Marghine, su Sindihu at detzisu de serrare sas isholas.

