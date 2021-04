Baunei est sa segunda bidda prus bella de Italia

Ant iscobiau sa classifica de su cuncursu “ Il Borgo dei Borghi”

Di: Carlo Crisponi

Baunei non che l’at fatta po pahu, est essia sa segunda bidda hi prus ant botau in su cuncursu Natzionale “ Il Borgo dei Borghi-La grande Sfida 2021”, su primu postu l’at pihau sa bidda de Tropea, in Calabria.

Sa bidda Ozastrina, de 690 pessones, at rapresentau sa Sardinna meda bene e gratzias a hustu cuncursu at fattu honnosher menzus totu su sartu suo.

Sas pessones podiant dare su botu online, dae su 7 de marzu a su 21 de marzu de su 2021.

Dominiha notte in Rai3, ant iscobiau sa classifica, hontande bintzas sos botos hi at dau sa giuria, hi udi humposta dae: Rosanna Marziale, una cuoca meda honnotta hi at partecipau a su programa “ Food Network”, Mario Tozzi, hi est unu geologo, su hi ahet su programa “ Sapiens”, semper in Rai3 e Jacopo Veneziani, mastru bandidore e Laureau in s’Istoria de s’Arte in sa Sorbona de Parigi.

Su Sindihu de Baunei, Salvatore Corrias, meda huntentu po su segundu postu, at nau: “ bos ammus dimandau su botu po sa bidda nostra, hi at rappresentau sa Sardinna in totu s’Italia, semmus arribaos segundos, unu bellu risurtau po Baunei, po s’Ozastra e po totu s’Isula, sa terra hi totus tenimus a horo”.

