Una pitzinna de 5 meses est in perehulu de bida

L’ant modia de urgentzia a Genova hin s’aereo dae S’Alighèra

Di: Carlo Crisponi

Duas dies ahet, un’ aereo de sa Brigata Aerea de S’Aeronautica Militare c’at pihau una pitzinna de 5 meses in perehulu de bida.

Po aher hustu biazu at depiu daer su permissiu sa Prefetura de Thathàri, sunt modis de urgentzia dae S’Alighèra a Genova, sa pitzinna che l’ant pihà a s’Ispidale Gaslini.

S’aereo de sa Brigata, su C130J, est semper prontu po hustos tipos de urgentzias, cada die e a cad’ora.

Est modiu dae Pisa, sapadu manzanu, est arribau a sa S’Alighèra, at carrigau s’ambulanza hi teniat sa pitzinna, paris hin sa mamma e hin totus sos dutores hi sighiant sa male assortà.

Semmus in s’isettu de bos daer hantu prima, bonas novidades de sa pitzinna.

