Lenardu Semplici. Su Hasteddu non s’arrendet

Sos Sardos non che li ahent prus a bincher una partzida

Di: Carlo Crisponi

Sa partzida de sapadu perdia hontra ‘e su Verona, est sa ‘e tres hi su Hasteddu perdet de sighiu, semper prus accante a sa serie B.

A sa fine de sa partizida s’allenadore de sos Sardos, at nau: “ in su primu tempus ammus fattu zohare tropu sos de su Verona, ma sas occasione po sinzare las ammus tentas nois.

In su segundu tempus ammus hambiau modu de zohare, ummis andande bene ma ammus colliu su “ goal”.

Ammus fattu 24 tiros hontra ‘ e sa porta de sos ribales, soe sehuru hi si sighimus a zohare goi carchi hosa ‘e bonu si podet aher”.

Lenardu Semplici at sighiu a histionare a pustis de sa partzida: “ appo histionau hin totu sos zohadores, lis appo nau hi dopimus probare fintzas a sa fine a gherrare, semmus galu in tempus po hambiare s’andatzu de su campionau e si herimus che podimus essire dae sas zonas de bassu de sa classifica”.

