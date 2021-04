Su Hasteddu zohat hontra ‘e su Verona

In sa “ Sardegna Arena” Semplici heret un iscuadra inchieta e gherradora

Di: Carlo crisponi

A pustis sa pasada po sa Natzionale, torrat sa serie A e su Hasteddu, hustu merie a ora ‘e sas tres zohat in sa “ Sardegna Arena”, hontra ‘e su Verona.

S’allenadore de sos Sardos, Lenardu Semplici in sa cunferentzia istampa at nau: “ husta pasada nos at azudau po triballare menzus, po mezorare medas hosas, dopimus cumintzare a tenner un’ identidade e una mentalidade hi nos permitat de aher una bella partzida, hontra ‘e un iscuadra meda orte.

Sos de su Verona che sunt duos annos hi tenent su matessi allenadore, sunt semper zohande bene e ahende risurtaos bonos, nois dopimus tenner gana de aher unu risutau positivu, dopimus gherrare po totu sa partzida”.

Semplici a bintzas histionau de su Covid in sa Natzionale:” Cragno at fattu su tampone, est risurtau negativu, de sehuru oje zohat dae su cumintzu.

D’ishimus hi est una partzida meda importante, ma totus sas partzidas hi ammus a zohare dae hommo in susu ant a esser totus meda importantes, si herimus sarbare su Hasteddu dopimus zohare inchietos e ganosos de las bincher.

Sa classifica est posta male ma nos podimus sarbare, nois semmus

rapresentande un’Isula, unu populu, totus huncordos che li a podimus aher”.

