Uda. Ossos de zente buscaos in su monte

Los at buscaos un ommine a passizu, at abbisau derettu sos Carabineris

Di: Carlo Crisponi

Est unu misteru in Uda, a pustis hi, in sos terrinos accante ‘e sa bidda ant buscau ossos de zente.

Hustos ossos los at buscaos un ommine hi est holau a passizu, at abbisau derettu, e sunt arribaos sos Carabineris de Uda e de Bidd’e Cresia e su medicu legale.

Sos de sa zustissia, galu non ishint hie potzat esser husta pessone morta, a pustis fattos sos esames de su Dna, ant a iscobiare carchi hosa.

Si humprendet solamente hi che podet esser morta dae paritzos annos e hi hustos ossos che los potzat aer battios s’unda e su ribu, depent iscobiare hie siat husta pessone e dae uve siat aribbà.

