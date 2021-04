In Sardinna dae hommo tenimus 6 provintzias e 2 Tzittades Metropolitanas

Ant botau sa leze in su Hussizu ‘e sa Regione, 34 hi ei e 7 no

Di: Carlo Crisponi

In Sardinna torrant a hambiare sas Provintzias.

Su Hussizu Regionale at botau hin 34 botos a favore e 7 hontrarios, su ‘e hambiare sas Provintzias in s’Isula.

Hommo nde tenimus 6, ( Nord-Est, Nugoro, Ozastra, Aristanis, Medio Campidanu E Sulcis-Iglesiente) e 2 tzittades metropolitanas ( Thathàri e Hasteddu).

Hambiant sa Provintzia ‘e Nugoro e sa Tzittade Metropolitana de Hasteddu, hi holat dae 17 a 71 Comunas.

C’ant ishontzau sas provintzias de Thathàri e de sa zona ‘e bassu de Sardinna.

s’Assessore a sos Entes Locales, Chiricu Sanna, at nau: “ in custa leze hi ammus fattu, semmus dande vohe a totus sos Sindihos, a totus sas ortzas economicas de hustos territorios”, sos Entes nobos hi sunt nashinde si podent sortire ahende Uniones de Provintzias.

Intro sas 30 dies hi benit ammanià sa lista in su Burias, sas comunas si che podent essire dae sas duas Tzittades Metropolitanas e dae sas Provintzias, presentande una delibera de totu su Hussizu Comunale, si imbetzes che holant sas 30 dies bisonzat de aher unu referendum in custas comunas interessas.

In su Hussizu Regionale ant peleau su prus po sa Tzittade Metropolitana de Hasteddu, poite su Presidente ‘e sa Regione, Christian Solinas heriat a ponnes unu cumissariu po la sighire, imbetzes sos de su partzidu “ Fratelli D’Italia”, heriant hi esset sighiu a esser Paolo Truzzu (Fdi), su dirigente.

A pustis de 3 hidas de gherra, ant buscau un accordu, Paolo Truzzu, at a abbarrare su Sindihu Metropolitanu, ma po sas 54 biddas hi ant azuntu, sa Giunta at a ponner unu Cumissariu bintzas a su 31 de Nadale.

In sa Tzittade Metropolitana de Thathàri, abbarrat Sindihu Metropolitanu, Nanni Campus, intros de su 31 de Nadale depent aher sas botassiones Provintales de segundu livellu.

Ant bintzas detzisu hi che tirant su ‘e disinnare sas cuntzessiones marittimas a sas Comunas, at a detzider sa Regione.

