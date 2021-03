Teulada, 6 annos e 8 meses de galera a su cuoco

L’ant hundennau poite abiat corriau hin sa ruspa sa macchina de sos Carabines

Di: Carlo Crisponi

Ant hundennau a 6 annos e 8 meses de galera, po unu tentau omitzidiu, su cuoco Alessio Madeddu, de 51annos, de Teulada, est meda honnottu po esser andau a su programma de SKY: “ 4 Ristoranti”, de Alessandro Boghese.

Su 2 de Sant’Andria de su 2020, dae su hi nant sos de sa Zustissia, sos Carabineris l’abiant buscau imbriagu a ziru hin sa macchina sua, non abiat hertziu aher s’etilometro e che l’abiant pihau sa patente.

Issu po si aher vinditta a sa sola, hin d’ una ruspa, abiat corriau sa macchina de sos Carabineris e po sorte bona non los abiat imbestios.

Su Publicu Ministeru abiat pediu po su Cuoco, 7 annos de galera.

S’aboccau de s’imputau, Gianfranco Trullu, at nau a su Zuighe, Roberto Cau, hi Madeddu non cheriat aher perunu dannu a sos Carabines, ma a pustis de 1 ora de camera de hussizu, l’ant hundennau.

Alessio Madeddu, a pustis de 5 meses attos in galera in Uda, podet ishontare sa hundenna in domo sua, gai at detzisu su Zuighe.

Sos duos Carabines hi l’abiant arrestau, urint sighios dae s’abocau Anna Maria Busia.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22