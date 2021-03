In Sardinna che sunt 10 biddas in zona rubia

Gavoi est serrà bintzas a su 6 de Abrile, Santu Prèdu e Brucei po 14 dies

Di: Carlo Crisponi

In Sardinna che tenimus 10 sas biddas hi sunt in zona rubia, eris si sunt azuntos Gavoi, in provintzia ‘e Nugoro, Santu Pèdru, in provintzia ‘e Hasteddu e Brucei, in sa zona ‘e bassu de sa Sardinna.

Sas atteras biddas hi dae paritzas dies urint intràs in “Lockdown” sunt, Sarroccu, Samugheo, Sindia, Bono, Figari, Uri, e Pottumajore.

In Gavoi su Sindihu, Sarbadore Lai at ammaniau s’ordinantzia, a pustis aer bidu sos contagios a su Covid, creshende die hin die, ant serrau sas isholas, tzilleris e ristorantes podent solamente cunsinnare in sas domos e non podent holare sos bendidores ambulantes.

In Santu Prèdu su Sindihu, Marina Madeddu, at serrau sa bidda po 14 dies, a cumintzare dae oje 30 ‘e martzu.

In Brucei sos positivos sunt 19 e su Sindihu, Simone Monni, at detzisu de serrare sa bidda, issu puru po 14 dies.

At nau a sos de s’Ansa: “ nos ant abisau hi sos valores de sos positivos hi tenimus in bidda, est meda prus mannu de su hi sa leze nat, 250 positivos cada 100 miza de abitantes, nos hussizànt sa zona rubia.

abiso sa zente de Brucei, de sighire sas regulas po sarbare sa salude de tottus e po essire hantu prima dae husta pelea”.

