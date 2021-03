Hasteddu. At buscau una siringa e at puntu su humpanzu de ishola

Husta faina est sutzessa in s’ishola materna in via Corona

Di: Carlo Crisponi

At colliu una siringa dae terra in sa horte ‘e ishola e at puntu unu humpanzu.

Est sutzessu in s’ishola materna, in via Corona in Casteddu, in sos tretos de Pirri.

Su pitzinnu hi est istettiu puntu, l’ant bisitau in s’ispidale, depet aher galu carchi bisita po carchi atzertamentu.

Husta faina est sutzzessa a pustis de aer prasu, sos pitzinnos urint zohande in foras in sa horte, sighios dae sas mastras.

Totu su lohu che l’abiant hompudau su manzanu, poite cada tantu che ghettana arga dae oras, ampullas e a bortas bintzas siringas.

Su dirigente de s’ishola, Pascale Pusceddu at nau a sos de s’Ansa: “ appo dennussiau hantu sutzessu a sos Carabineris, est istettia un’attura mala, depent interbenner totus, s’ishola est ahende meda ma a bortas non che li ahet in totus sas hosas”.

Pascale Pusceddu at abisau sa Comuna e totus sas istitutziones, sinzalande totu su hi sutzedet in foras de s’istitutu.

Hando finint sa zorronada at hontau su dirigente, in su hamminu e medas bortas in sa horte de s’ishola, ahattant arga e nemos la collit.

A de note su lohu non est histiu dae nemos, su dirigente abiat bintzas pediu de aher hompudare menzus s’ishola e de lis aher s’intrada dae un'atteru tretu, po lis garantire sa sehuresa a sos pitzinnos.

