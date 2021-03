“ Appo s’Isclerosi Multipla, chentza s’aumentu ‘e sa pentzione non poto pius mantenner sa familia”

Antonello Lunetta, 48 annos de Alà, po una leze de su Guvernu non podet tenner s’aumentu mancari siat invalidu a su 100%

Di: Carlo Crisponi

Bos herzo hontare s’istoria de unu pitzoccu de Alà, Antonello Lunetta, tenet 48 annos, e dae unu pahu e tempus sufrit de una maladia mala, s’Isclerosi Multipla.

Est hustrintu a si moer settiu in d’una carrotzina eletrica, tenet un’invalididade a su 100%.

Issu po husta maladia pihat una pentzione, ma po poder hampare sa familia non bastat.

A Antonello l’ant negau s’aumentu ‘e sa pentzione, puite summande su redditu de sa muzere( hi che holat de pahos soddos), issu non rientrat in custa lista, gai nat sa leze hi at fattu su Guvernu.

S’istiu holau li sunt mancàs sas batterias de sa carrotzina dae s’oru ‘e domo sua e hommo non tenet su dinare po las torrare a homporare.

Est dimandande un’azudu po li risorvet husta situatzione, po hi callehunu li atzat ottenner su hi po mala sorte li depent dare.

Nos ammus fattu un’arresonada e m’at hontau s’istoria sua, est tristu e disisperau, su prus po sa muzere e po sa iza sua de 9 annos, poite totu paris sunt gherrande po andare a innantis:

“ No isco si podides fagher nudda pro su chi soe pro bos narrer, appo una pentzione de invalidu a su 100% e gratzias a custa leze chi ant fattu po s’aumentu de sas pentziones, mi at fattu meda tristura, ca non bi rientro po su reditu de muzere mia ( intendimos po pagos soddos).

Faghide su contu chi s’istiu coladu, mi sono mancadas dae sa carrela, sas batterias de sa carrotzina eletrica, e no appo inari po las comporare noas, custu po bos faghe cumprende cantu est importante po sa familia nostra custu aumentu ‘e pentzione, soe paghende s’affitu, sa lunghe, s’abba e su chi bi cheret in d’una domo.

Gratzias a deus amos una creadora de 9 annos, est issa chi mi est dende sa fortza de andare a innantis.

Non est fatzile mancu pro issa a bider a su Babbu in carrotzina a 48 annos.

No isco pius a chie devo chircare pro mi risorver custu problema meda mannu, chi est ponende in pelea a totu sa familia mia.

Cheria ringratziare totus sos amigos de sa Comuna de Alà, sa mere ‘e domo ca a bortas non soe puntuale chin s’affitu e torro gratzias a muzere mia e a fiza mia ca mi sono azudende meda.

Gratzias a bois totus po mi aer cherfidu fagher contare s’istoria mia”.

