In Neunèle su proggettu “ Bentu Luna” de sos Moratti

Triballant sas binzas solu sas pessones hentza ponner perunu macchinariu

Di: Carlo Crisponi

Sa familia Moratti est imbestinde supra e sas binzas antihas de su centru ‘e Sardinna.

Su proggettu Nobu hi est ahende Crabiele Moratti si mutit, “ Bentu Luna”, lu sighit s’Amministradore Delegau, Jubanne Matteu Baldi.

Sa cantina tenet sede in Neunèle, in sa Provintzia ‘e Aristanis, imbetzes sas binzas las tenent in su Barigadu e in su Mandrolisai.

At hontau Baldi a sos de s’Ansa: “ sas binzas sunt su frutu de unu triballu antihu de husta terra, eredas in sos annos dae sas familias, ma urint rischiande de las lassare in abbandonu, poite non teniant prus unu reditu hommente a sos annos holaos .

Paris in sos massajos de Neunèle, ammus huncordau sa gestione de hustas binzas, sortinde su triballu issoro hin sas esperientzias tennicas e tecnologicas nostras.”

S’enologa de sa cantina est Emanuela Flore, l’azudant in su triballu

S’Agronomo Jubanne Bigot e atteros professionistas, unu ‘e hustos est Beppe Caviola, su responsabile de sos “ Bliend ”.

Ammus pessau de aher totu pompiande su prus a su risparmiu energeticu.

Po non aher dannos a su terrinu e a su frutu ‘e sas binzas, non benint postos sos mezos po triballare, ma solu pessones e animales, s’ahina benit collia a manos, su matessi est po sa pressadura.

Sos primos binos hi sa cantina c’at postu in su mercau sunt, Mari e Sobi.

Mari est unu Mandrolisai Doc, benit attu dae binzas hi che tenent dae sos 35 a sos 70 annos, Sobi imbetzer est unu binu de sas binzas in sos terrinos de Neunèle, unu binu rubiu, bellu e bonu, hi tenet ahinas de Bovale Sardu, Cannonau, Monica, Pascale, Carignanu e Barbera.

