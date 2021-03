Covid. Bono torrat in zona rubia, bi sunt 74 positivos

Su Sindihu est pedinde de aher un’isfortzu a totu sas pessones e a totus sas attividades de sa bidda

Di: Carlo Crisponi

Un’attera bidda in Sardinna intrat in żona rubia, hommo tenimus 6 biddas in “ Lockdown”, Bono est s’attera bidda hi serrat totu bintzas a su 6 de Abrile, gai at detzisu su sindihu, Elio Mulas.

At amaniau s’ordinantzia a pustis aer arresonau hin su prefeto de Thathàri, hin su responsabile Covid po sa zona ‘e artu de Sardinna, e hin su Direttore de s’Assessorau a sa Sanidade”.

Su Sindihu at nau: “ semmus pedinde un’isfortzu mannu a totus sas familias de Bono e a totus sas attividades, semus hin s’isperantzia hi, una borta finia s’emergentzia po sa salude, dae sa Regione nos potzant azudare a risorver s’emergentzia a s’economia hi ammus a deper peleare”.

In sa bidda ‘e sa Hostera, tenent 74 positivos a su Covid, 4 atzertaos hin sa variante Inglesa e 75 sunt sas pessones in barantena.

