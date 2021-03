Sunt ahende zirare online unu calendariu falzu de sos vacinos po su covid

Solu su Comissariu de s' ASSL o sos delegaos suos, podent amaniare hustos abisos

Di: Carlo Crisponi

In custas oras sunt ahende zirare online in sos social, su prus in sas pessones de sa Provintzia ‘e Nugoro, unu calendariu hi nat inuve ant a faher sos vacinos hontra ‘e su Covid.

In custu calendariu, b’est bintzas iscrittu totus sas categorias hi lu podent aher, dividias in fashas de edade e totu sas datas po si poder aher su vacinu.

Su Comissariu de s'ASSL de Nugoro, abisat a totus sas pessones de su territoriu Nugoresu, de non pihare in cunsideratzione perunu abisu, si non solamente hussos imbiaos dae su Comissariu de s'ASSL o dae sos deleghaos suos.

Dae s’ASSL de Nugoro ahent ishire hi: “ dae hommo a innantis, po non aher nashire malumores o ilas de zente in s’ Hub de Nugoro e in atteros tretos de sa Provintzia, seperoas po poder aher su vacinu, at a esser su Comissariu de s’ASSL, hi cada henapra at a faher ishire sos numeros de sos vacinos hi sunt istettios fattos e a hie l’at a tohare, rispetande sos grados de netzessidade”.

