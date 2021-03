Spezia-Hasteddu. Semplici est tristu po sa partzida perdia

Sos zohadores nostros ant gherrau po aher unu risurtau positivu, sa classifica s’est ponende male meda

Di: Carlo Crisponi

S’allenadore de su Hasteddu, Lenardu Semplici at hontau de sa tristura a pustis de sa partzida perdia sapadu merie hontra ‘e Sa Spezia: “ ammus zohau bene su primu tempus, a su primu isballiu ammus pihau su goal, est istettiu dae su mamentu totu prus difitzile, a pustis ammus isballiau duas opportunidades de aher su paregiu e ammus colliu sa segunda rete.

Sos zohadores nostros ant gherrau, ma tzertos errores non si podent aher, su primu tempus est istettiu a favore nostru, ma a sa fine non contat, pessamus dae derettu a sas atteras partzidas crihande de triballare hommente si tohat hommo hi b’est sa sosta po sa Natzionale”.

Semplici at histionau bintzas de sa classifica,po hommente s’est ahende perihulosa: “ semmus postos male meda, ma su destinu est in manos nostras, ebbia nois podimus detzider su hi herimus aher in custas partzidas hi nos mancant”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22