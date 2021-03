Samugheo. Su Sindihu, Basili Patta, ponet totu sa bidda in “Lockdown”

Paritzos zovanos sunt resurtaos positivos a su Covid

Di: Carlo Crisponi

Samugheo intrat in “ Lockdown” bintzas a su 28 de martzu.

Est hantu at ordinau su Sindihu, Basili Patta, in d’una ordinantzia hi at ammaniau a pustis hi, in sa bidda sua sunt creshende sos positivos a su Covid.

Non ishint galu hantas pessones bi siant positivas, ma sunt pessande hi su prus siant totus pitzoccos, po hommo diant deper esser una bintena, ma sunt aspettande sos risurtaos de atteros tampones hi sunt istettios attos.

Su Sindihu Patta at nau: “ semmus ponende totu sa bidda in zona rubia po mantener suta cuntrollu sa situatzione”.

S’ordinantzia nat hi: “ dae su hi nos ant attu ishire dae su Servitziu de Igene Publica de Aristanis, in Samugheo dae sos tampones hi ammus attu, tenimus medas pessones positivas, dopimus hantu prima crihare de firmare su virus, semmus hustrintos a pihare detzisiones pesantes po sarbare sa salude de totus sos Samughesos”.

A pustis hi su Sindihu at arresonau hin su Prefetto e hin su Dirigente iscolasticu, dae su 19 de martzu abiant detzisu de serrare sas isholas, hommo ant ammaniau s’ordinantzia hi serrat totu sa bidda po 7 dies.

Si depent sighire totus sas regulas hi bi sunt postas po sas zonas rubias.

