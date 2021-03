Hasteddu. At buscau unu telefono e at pediu dinare po lu torrare

Dae 50 euro, chest hartiau a 500 euro, sos politzottos l’ant arrestau

Di: Carlo Crisponi

Sas dies holàs sos Politzottos de Hasteddu ant arrestau un’ommine de 56 annos, de su Senegal, at crihau de furare dinare a una emmina hi abiat perdiu su telefono.

Sa emmina, at hontau a sa Politzia hi a pustis atta s’ispesa e ghirà a domo sua, non abiat prus ahattau su telefono.

Abiat probau dae su telefono de domo a muttire a su telefono cellulare e abiant bintzas arrespostu.

Husta pessone hi at arrespostu, a sas primas l’at nau a sa emmina de si ritenner fortunà poite abiat buscau su telefono, ma a pustis a cumintzau a li pedire dinare si lu heriat torrare a bier.

Dae 50 euro ch’est hartiau a 500 euro, nandeli in uve si dopiant attobiare po aher s’ishambiu, si dopiant bier in Piazza Santu Juvanne XIII.

In su propriu mamentu hi sa emmina at attobiau hustu male intensionau e l’at cunsinnau su dinare, sunt interbennios sos politzottos e a s’ommine l’ant buscau su dinare e su telefono de sa sennora.

Sos politzottos che l’ant torrau su dinare e su telefono a sa emmina, a s’ommine l’ant arrestau po aer furau e l’ant attu unu protzessu in diretissima.

