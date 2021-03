Su Hasteddu hontra ‘e sa Spezia

Sos Sardos zohant in Liguria, hin s’isperantzia de aher unu bellu risurtau

Di: Carlo Crisponi

Hustu merie a sas 6, su Hasteddu zohat foras de Sardinna, hontra ‘e sa Spezia.

S’allenadore de sos Sardos, Lenardu Semplici at histionau in sa cunferentzia istampa, e at nau: “ dopimus aher su dovere nostru, hentza pessare a sos atteros, dopimus ghirare dae sa Liguria hin d’unu risurtau postivu”.

At sighiu sa cunferentzia histionande de sos rivales de sa Spezia: “ sunt ahende unu bellu campionau, sunt ahende de totu po mantener sa categoria, nois dopimus zohare hin sa mentalidade zusta, at a esser una partzida gherrà, una battallia po crihare de nos accurtziare de prus a issos in classifica, ma d’ishimus hi no est s’urtima partzida de su campionau.

Galu no isto hie at zohare dae su comintzu, torrant Pavoletti e Lykogiannis, istant totus bene, sunt totus prontos po zohare.

Dopimus gherrare po 95 minutos, dopimus tenner gana de ghirare in Sardinna hin d’unu bellu risurtau, azudandennos s’unu hin s’atteru”.

