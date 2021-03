Santu Sparau. Ant imbestiu unu pitzinnu andande a ishola

Po bona sorte no est in perehulu de bida, che l’ant pihau a s’Ispidale Brotzu de Hasteddu

Di: Carlo Crisponi

Eris manzanu a ora ‘e sas 8.20, in Santu Sparau, una emmina de 45 annos, est holà hin sa macchina sua in via Risorgimento e galu non si ishit itte siat sutzessu de pretzisu, innantis de un incrociu, at imbestiu unu pitzinnu de 10 annos.

Su pitzinnu dopiat jumpare s’istradone sighinde sas istrissias pedonales, dopiat andare a ishola.

Dae su tzafu hi at pihau dae sa macchina, su pitzinnu ertu che l’ant pihau sos de su 118 a s’Ispidale Brotzu de Hasteddu, no est po bona sorte in perehulu de bida.

