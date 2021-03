Irs. Solinas non depet aher benner zente dae sas zonas rubias

Sos indipendentistas sunt pedinde de non aher intrare pessones hi tenent sas segundas domos

Di: Carlo Crisponi

Sos de s’Irs, unu partzidu Indipendestista Sardu, sunt interbennios a pustis hi est essia s’ordinantzia de su Guvernu Italianu, hi cuntzedit a sos hi istant in zona rubia de si poder ispostare in sas segundas domos bintzas si hustas las tenent in Regiones hi sunt in zona bianca.

Sunt dimandande a su Presidente de sa Regione, Christian Solinas, de aher carchi hosa po frimare hustas pessones, hi a Pasha, podent benner hin trancuillidade in bahantza in Sardinna.

Sos de s’Irs ant nau: “ Solinas si heret sarbare sa Sardinna e sos Sardos, depet aher derettu un’ordinantzia, hommente at attu su Presidente de sa Val D’Aosta, de non faher essire o intrare a nessunu, solu po bisonzu de salude , de triballu e de urgentzias pretzisas e de no aher benner sas pessones dae atteras Regiones a hustas segundas domos”.

Sos Indipendentistas, non cherent bier sa Sardinna in sas dies de Pasha, prena ‘e zente hi arribat dae sas zonas rubias, ant bintzas nau: “ In Sardinna depent detzider sos Sardos e su Guvernu Sardu e in in custu casu lu podent aher, non semmus ahende propagandas politicas, semmus solu pessande a sa salude nostra e non podimus mandare in fumu su hi ammus attu in custos meses”.

