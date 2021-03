Su Hasteddu zohat hontra ‘e sa Juventus

Sos Piemontesos ant a esser inchiettos a pustis de sa partzida perdia in Champion

Di: Carlo Crisponi

Cras merie in sa “ Sardegna Arena ” su Hasteddu zohat hontra ‘e sa Juventus, isperande de sighire a faher puntos hommente est ahende dae hando est Arribau Semplici.

In sa cunferentzia istampa s’allenadore de sos Sardos at nau: “ sa Juve est un iscuadra meda orte, po mene sa menzus de su campionau, mi dispiaghet hi che siat essia dae sa Champions, de sehuru cras ant a esser inchiettos e carrigos, ma nois dopimus esser prus carrigos de issos hentza los timere.

Soe isperande hi Simeone torret a esser su hi ammus semper honnottu,.

Dopimus zohare pessande a nois e non a su hi ahent sas atteras iscuadras hi tenimus accante in classifia, nois tenimus una partzida tosta e doppimus crihare de aher unu risurtau bonu, nos auguramus de hambiare andatzu e de aher puntos hontra de un iscuadra manna.

Sa Juventus est iscuadra orte in cada repartu, nois dopimus esser totus uncordos, e nos dopimus azudare s’unu hin s’atteru po totu sa partzida”.

Lenardu Semplici at accabau sa cunferentzia histionande de sos zohadores istropiaos e a pustis de Asamoah, at nau: “ tenimus 3 zohadores istropiaos hi non podent zohare , sunt Walukiewicz, Sottil e Tramoni, Asamoah ch’est belle prontu po zohare dae su comintzu e issu nde tenet meda gana”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22