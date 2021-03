Tertenia. Ant buscau un ommine mortu in intros de una barca

Est de sehuru su horpus de unu migrante hi at crihau de arribbare a sa hosta orientale

Di: Carlo Crisponi

Eris merie, sos Carabines de Tertenia, a pustis de aer tentu un abisu, sunt interbennios in sos tretos de Barisoni ( Tertenia), ant buscau in intros de una barca un ommine mortu, de 30-40 annos, si suponet hi siet de natzionalidade Africana.

Dae sos esames attos dae su medicu legale, ant iscobiau hi s’ommine est mortu nessi 72 oras innantis de l’ahattare.

Sunt pessande hi su zovanu, de sehuru unu migrante, appat crihau de arribare a sa hosta orientale hin sa barchitta, hentza motore.

In intros de sa barca ant ahattau 1 telefono betzu, dae hue ant a iscobiare de sehuru su numen de su pitzoccu mortu.

Sa Procura de sa Republica de su Tribunale de Lanusè, at ordinau de li aher totus sos esames a su horpus de su pitzoccu Africanu.

